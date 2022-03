Drogen in Wohnung gefunden

Nr. 0529

Polizisten der 34. Einsatzhundertschaft nahmen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg einen mutmaßlichen Drogenhändler vorläufig fest. Nach umfangreichen Vorermittlungen begaben sich die Beamten gegen 23 Uhr zur Wohnung des 42-jährigen Tatverdächtigen in der Sebastianstraße, wobei sie bereits an der Haustür des Mannes Cannabisgeruch wahrnahmen. Als ihnen der Mann öffnete, verstärkte sich der Geruch. Mithilfe eines durch die Staatsanwaltschaft erlassenen Durchsuchungsbeschlusses gingen die Polizisten dem Verdacht des Drogenhandels in der Wohnung nach. Dort fanden und beschlagnahmten sie diverses Beweismaterial, darunter eine größere Summe Bargeld, mehrere hundert Gramm Cannabis, Ecstasy sowie einige für den Drogenhandel benötigte Verpackungsmaterialien, eine Feinwaage und mehrere Packungen eines Potenzmittels. Der 42-Jährige kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben und dann auf freien Fuß gesetzt wurde. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels und des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz dauern an.