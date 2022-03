Radfahrer von Motorrad erfasst

Nr. 0528

Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Spandau schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 21-Jähriger mit einem Motorrad gegen 14.15 Uhr auf dem Brunsbütteler Damm in Fahrtrichtung Magistratsweg unterwegs. Dabei erfasste er einen von links aus einer Zufahrt kommenden, die Straße überquerenden, Radfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der 80-jährige Radfahrer zu Boden und wurde schwer am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war ein Fahrstreifen des Brunsbütteler Damms von 14.30 Uhr bis 15.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.