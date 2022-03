Nr. 0527

In der vergangenen Nacht überfiel ein Duo einen Spätkauf in Kreuzberg. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten die zwei Unbekannten den Laden in der Anhalter Straße gegen 23.20 Uhr, schlugen den 43-jährigen Verkäufer mit einer Bierflasche gegen den Kopf und raubten ihm eine Kette sowie die Einnahmen und Zigaretten des Geschäfts. Anschließend flüchteten die beiden mutmaßlichen Räuber mit ihrer Beute in bisher unbekannte Richtung. Die erlittenen Kopfverletzungen des Verkäufers wurden anschließend ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Überfall übernommen.