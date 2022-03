Nr. 0521

In Spandau fielen heute früh Schüsse. Eine Anwohnerin rief die Polizei in die Altonaer Straße, nachdem sie gegen 6.25 Uhr Schussgeräusche wahrgenommen hatte. Die Projektile schlugen in die Wohnung einer 46-Jährigen ein. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).