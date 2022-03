Nr. 0520

Seit heute Morgen ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin zu einer Brandstiftung an einem Auto im Ortsteil Nikolassee. Gegen 8 Uhr alarmierte der Fahrzeughalter des beschädigten Autos die Polizei. Bisherigen Erkenntnissen nach wurde das Fahrzeug am Vorabend ordnungsgemäß in der Nibelungenstraße geparkt und verschlossen. Beim Öffnen des Fahrzeugs durch den Halter am heutigen Morgen, soll er einen erheblichen Brandschaden an wesentlichen Teilen des Innenraums, insbesondere auf der Beifahrerseite festgestellt haben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand.