Stein und gefüllte Wasserflasche geworfen

Nr. 0519

Wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung müssen sich drei Jugendliche verantworten, die gestern Abend in einem Parkhaus am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf auffällig wurden. Polizisten der Direktion 1 (Nord) in ziviler Kleidung befanden sich gegen 18.30 Uhr am Zugang zum Treppenhaus des Parkhauses, als sie bemerkten, wie aus dem obersten Fenster des Treppenhauses zunächst ein Stein und kurz darauf eine halb gefüllte 0,5-Liter PET-Flasche geworfen wurden. Beide gezielt geworfenen Gegenstände verfehlten jeweils nur knapp einen auf dem Gehweg des Kurt-Schumacher-Damms laufenden Mann sowie dessen Begleiterinnen, eine Frau und ein kleines Mädchen. Am Fenster sahen die Beamten einen später namhaft gemachten 16-Jährigen, dem die Flucht gelang, und kurz darauf zwei 17-Jährige, die vom obersten Parkdeck auf den Gehweg herabsahen und lachten. Den Einsatzkräften gelang es, die beiden Älteren im Treppenhaus vorläufig festzunehmen. Sie wurden nach Feststellung ihrer Personalien und Rücksprache mit ihren Erziehungsberechtigten vor Ort entlassen. Die Identitäten der drei knapp verfehlten Personen sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen in diesem Fall leitet die Kriminalpolizei der Direktion 1.