Nr. 0571

Der seit dem 9. Februar 2022 vermisste 37-Jährige ist gestern Vormittag in Friedrichshain tot aus der Spree geborgen worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Erstmeldung Nr. 0518 vom 9. März 2022: 37-Jähriger wird vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Der 37-Jährige wurde am 9. Februar 2022 gegen 6.30 Uhr letztmalig an seiner Wohnanschrift in Berlin-Wedding gesehen und wird seitdem vermisst. Aufgrund seines mentalen Zustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet.