Feuer in Mehrfamilienhaus

Nr. 0517

Gestern Nachmittag brannte es in einer Wohnung in Moabit. Gegen 16.20 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohnende der Paulstraße die Berliner Feuerwehr, da sie auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses Flammen wahrnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelten sich die Flammen in der Folge durch eine vermeintliche Explosion zu einem größeren Brand. Die Brandmeldenden informierten Mitbewohnende über das Feuer in der Wohnung, sodass diese das Mehrfamilienhaus verließen und niemand verletzt wurde. Die Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr löschten das Feuer vollständig und entfernten nach den Löschmaßnahmen zwei Gasflaschen vom Balkon. Die betroffene Wohnung ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar, die Gebäudesubstanz des Mehrfamilienhauses wurde ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.