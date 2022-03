Mit dem Auto überschlagen

Nr. 0515

Bei einem Unfall in Köpenick wurden gestern Mittag der 87-jährige Fahrer eines VW Golf und seine 83-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der Mann gegen 13.15 Uhr den Müggelheimer Damm stadtauswärts, als er nach links in die Einfahrt zu einem Hotel abbiegen wollte und dabei offenbar einen ihm entgegenkommenden 77-Jährigen mit seinem Nissan übersah. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Auto des Abbiegenden und landete auf dem Dach. Mithilfe von Passanten konnten sich beide Insassen des VW aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieben. Der Nissan-Fahrer blieb dem ersten Anschein nach unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3 (Ost).