Mann mit Messer schwer verletzt – Festnahme

Nr. 0510

In Steglitz wurde ein Mann gestern Nachmittag durch einen Messerstich schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich der 56-Jährige gemeinsam mit einem Freund gegen 17.20 Uhr in seinem Lokal in der Schildhornstraße auf, als ein ihm Bekannter lautstark an die Tür geklopft haben soll. Hierbei soll der Mann auch ein Messer in der Hand gehalten haben. Als der Inhaber des Lokals die Tür nicht öffnete, soll der Tatverdächtige die Glasfüllung der Tür eingetreten und sich durch die so entstandene Öffnung in den Gastraum des Lokals begeben haben. Dort soll er Geld vom Inhaber gefordert und anschließend mit dem mitgeführten Messer in den Oberkörper des 56-Jährigen gestochen haben. Der Angreifer flüchtete anschließend ohne Beute zu Fuß in Richtung Schloßstraße und anschließend mit einem Auto in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Freund des Mannes blieb unverletzt. Rund zwei Stunden später, gegen 19.35 Uhr, nahmen Polizeieinsatzkräfte auf der Koenigsallee in Grunewald den mutmaßlichen Täter fest. Der 44-Jährige war gerade auf dem Weg zu einem Bekannten des Schwerverletzten, den er zuvor über Telefon bedroht haben soll. Der 40-Jährige alarmierte rechtzeitig die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden bei dem 44-Jährigen Drogen und ein Messer, welches sie als vermeintliches Tatmittel beschlagnahmten. Anschließend brachten sie ihn in einem Polizeigewahrsam, wo er nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.