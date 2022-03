Nr. 0506

Bei einem Unfall gestern Abend in Lichtenrade erlitt ein Kind schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 19 Uhr auf dem Lichtenrader Damm in Richtung Fehlingstraße, als ein 3-jähriges Kind rechts zwischen parkenden Fahrzeugen hervorkommend auf die Fahrbahn rannte. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß mit dem linken Frontbereich des Autos Verletzungen an Kopf und Rumpf. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind zur stationären Aufnahme und Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und der 42-jährige Vater blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Unfallgeschehen.