Angegriffen und verletzt

Nr. 0505

Gestern Nachmittag kam es in Marzahn zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem zwei Kinder leicht verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine etwa zehnköpfige Personengruppe, mutmaßlich bestehend aus Kindern und Jugendlichen, gegen 16.40 Uhr in der Marzahner Promenade ein 13-jähriges Mädchen geschlagen und getreten haben, so dass sie zu Boden gestürzt sein soll. Zeitgleich soll ein bislang unbekannter Erwachsener einem gleichaltrigen Jungen gegen dessen Bein getreten haben. Der 16 Jahre alte Bruder des angegriffenen Mädchens soll das Geschehen von einem Balkon aus beobachtet und dann seiner Schwester zur Hilfe geeilt sein. Ein Junge der Angreifergruppe soll noch versucht haben, diesem ins Gesicht zu schlagen. Dies konnte der Jugendliche aber durch eine Ausweichbewegung verhindern. Anschließend flüchtete die Personengruppe in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die beiden angegriffenen Kinder am Ort und übergaben sie anschließend ihren Erziehungsberechtigten. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte stellten im Nahbereich eine Gruppe Mädchen fest, von denen zwei als Tatverdächtige zur vorangegangenen Körperverletzung wiedererkannt wurden. Die Polizistinnen und Polizisten informierten die Eltern der Kinder über den Sachverhalt und übergaben eines der Mädchen noch am Ort an dessen Erziehungsberechtigte. Ihre gleichaltrige Mittäterin konnte ihren Weg nach einer Personalienfeststellung in Absprache mit ihren Eltern selbstständig fortsetzen. Durch weitere Ermittlungen konnte darüber hinaus eine weitere 13-Jährige ebenfalls als Tatverdächtige namhaft gemacht werden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung, führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).