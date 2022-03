Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0502

Gestern Nachmittag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Moabit schwere Verletzungen. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr der 27-Jährige mit seinem Motorrad gegen 16.30 Uhr die Huttenstraße in Richtung Neues Ufer und überholte ein vor ihm fahrendes Auto. Beim Wiedereinscheren soll der Mann die Kontrolle über sein Zweirad verloren haben und in der Folge gestürzt sein. Der schwerverletzte Mann wurde durch alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme waren die Straßen Huttenstraße/Wiebestraße sowie Huttenstraße/Berchlingerstraße in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17 Uhr gesperrt, wovon auch der Linienverkehr der BVG betroffen war. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weitere Unfallbearbeitung.