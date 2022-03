Nr. 0500

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeibeamte zwei Männer in Kaulsdorf nach dem versuchten Diebstahl eines Autos fest. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll ein 41-jähriger Mann eine unverschlossene Fahrertür sowie ein fehlendes Zündschloss an seinem in der Heinrich-Grüber-Straße geparkten Dienstwagen festgestellt und die Polizei alarmiert haben. In der Folge konnten um kurz nach 1 Uhr zwei 26-jährige Männer festgenommen werden, nachdem einer der beiden bei dem betroffenen Fahrzeug versuchte, das Zündschloss auszuwechseln. Der zweite mutmaßliche Autodieb wurde noch in der Nähe in einem Fahrzeug angehalten. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Festgenommenen der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.