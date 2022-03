Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung

Nr. 0496

In Pankow sind gestern Abend zwei junge Männer mit schweren Stichverletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen worden. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte es zunächst gegen 19 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Pankow einen Streit gegeben. Ein 18-Jähriger soll mit seiner Ex-Freundin im Beisein deren Freundin in Streit geraten sein. Die jungen Frauen riefen schließlich eine vierköpfige Gruppe junger Männer dazu. Nun soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der zwei 18-jährige der dazu Gerufenen Stichverletzungen erlitten. Einer am Oberkörper, der andere am Bein. Die Oberkörperverletzung führte dabei sogar zur Aufnahme auf der Intensivstation. Der 18-jährige mutmaßliche Messerstecher konnte noch in der Nacht gegen 2.30 Uhr in Hellersdorf festgenommen werden. Der Festgenommene wurde für die weiteren noch andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) überstellt.