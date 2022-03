Schwere Kopfverletzungen bei Verkehrsunfall erlitten

Nr. 0494

Bei einem Verkehrsunfall in Blankenburg verletzte sich gestern Nachmittag ein 27-jähriger Radfahrer schwer am Kopf. Den aktuellen Informationen zufolge war der Mann gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Heinersdorfer Straße unterwegs. Ein vor dem Radler in gleicher Richtung fahrender 42-jähriger Pkw-Fahrer soll dann plötzlich aufgrund eines auf die Straße gelaufenen Hundes gebremst haben. Der 27-Jährige konnte sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf, schlug mit dem Kopf durch die Heckscheibe und fiel zu Boden. Der Verunglückte wurde in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung seiner schweren Verletzungen gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle bei der 33-jährige Hundehalterin, deren Hund unverletzt blieb, ergab einen Wert von über 2 Promille. Mit den Ermittlungen ist nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).