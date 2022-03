Nr. 0493

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte in Schöneberg einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bemerkte eine Zeugin gegen 0.45 Uhr in der Nollendorfstraße an einer Bäckerei eine eingeschlagenen Scheibe sowie eine Person im Inneren und alarmierte daraufhin die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe einen Tatverdächtigen im Alter von 42 Jahren fest. Bei ihm fanden sie die mutmaßliche Tatbeute, die aus Geld bestand und einen als Tatwerkzeug in Frage kommenden Schraubendreher. Die Kräfte überstellten den Festgenommenen der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd), welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.