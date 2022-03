Mit dem Auto überschlagen

Nr. 0489

In Moabit kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge sich ein Mann mit seinem Fahrzeug überschlug. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 36-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Putlitzbrücke einen Autofahrer, der mit seinem Wagen ebenfalls in Richtung Friedrich-Krause-Ufer fuhr, überholt und touchiert haben, wodurch sich sein Fahrzeug überschlug. Der touchierte Wagen drehte sich aufgrund der Wucht des Aufpralls um die eigene Achse. Alarmierte Einsatzkräfte brachten den 36-Jährigen zur Beobachtung seiner Handverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Polizeieinsatzkräfte beschlagnahmten zudem den Führerschein des Mannes. Der 49-jährige Fahrer des überholten Fahrzeugs und sein 28 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Mehreren Zeugenaussagen zufolge soll der 36-Jährige zuvor bereits durch eine aggressive Fahrweise aufgefallen sein. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Putlitzbrücke rund eineinhalb Stunden gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.