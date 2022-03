Nr. 0486

In der vergangenen Nacht brannte in Wittenau ein Auto. Nach bisherigem Kenntnisstand alarmierte ein Zeuge gegen 1.10 Uhr die Feuerwehr, da er in der Cyclopstraße ein brennendes Fahrzeug bemerkte. Das Auto brannte vollständig aus. Ein neben dem Wagen befindlicher Laternenmast wurde durch die Flammen beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.