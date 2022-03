Beim Abbiegen Fußgängerin umgefahren

Nr. 0483

Bei einem Verkehrsunfall in Pankow wurde eine 80 Jahre alte Frau gestern Nachmittag durch einen 83-jährigen Mann schwer verletzt. Der Mann soll nach bisherigen Ermittlungen und der Befragungen von Zeugen mit seinem Pkw der Marke Honda kurz nach 14 Uhr von der Florastraße nach rechts in die Berliner Straße abgebogen sein, als er dort mit seinem Fahrzeug die 80-jährige Fußgängerin getroffen habe, die die Berliner Straße bei grün zeigender Ampel überqueren wollte. Durch den Zusammenprall stürzte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und zog sich dabei diverse Verletzungen, unter anderem am Kopf, zu. Die Gestürzte wurde durch einen Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) leitet die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs.