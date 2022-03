Schlägerei am U-Bahnhof

Nr. 0482

Gestern Nachmittag kam es zu einer Schlägerei in Schöneberg, an der bis zu 17 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Gegen 15.20 Uhr wurden Einsatzkräfte des Abschnitts 42 zum U-Bahnhof Innsbrucker Platz alarmiert. Dort gaben dann sechs leicht lädierte Jugendliche im Alter von 14 und 15 an, kurz zuvor unvermittelt von einer Jugendgruppe angegriffen worden zu sein. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung soll einer der Geschädigten, einer der 14-Jährigen, ins Straucheln geraten und infolgedessen ins Gleisbett gestürzt sein. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Eine Gefährdung durch etwaig einfahrende Züge soll zu keinem Zeitpunkt gegeben gewesen sein.

Während die unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten, wurden fünf der sechs angetroffenen Jugendlichen durch hinzugerufene Rettungskräfte noch vor Ort und zum Teil in Krankenhäusern ambulant behandelt. Ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) ermittelt nun zu den Hintergründen und den weiteren Beteiligten der Tat.