Einsatzkräfte löschen brennende Autos und Baustellenzaun

Nr. 0480

Heute früh brannten mehrere Autos in Kreuzberg. In der Baruther Straße alarmierten aufmerksame Anwohnende gegen 5.10 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie einen lauten Knall gehört und anschließend Flammen an zwei Autos wahrgenommen hatten. Das Feuer griff noch vor Eintreffen der Brandbekämpfer auf zwei weitere nahestehende Fahrzeuge über. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die brennenden Autos. Unweit des Einsatzortes stellten die Kräfte des Polizeiabschnitts 52 einen brennenden Baustellenzaun fest, welcher in der Folge ebenfalls von der Feuerwehr gelöscht wurde. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Baruther Straße wischen Mehringdamm und Nostizstraße von 5.20 Uhr bis 6.30 Uhr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen führt das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.