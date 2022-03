Kraftfahrzeugbrand auf Hinterhof

Nr. 0469

Auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Köpenick brannten in der vergangenen Nacht zwei Krafträder. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein aufmerksamer 45-jähriger Anwohner der Glienicker Straße gegen 1.50 Uhr Flammen an einem Roller unter seinem Balkon und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten den Brand, konnten jedoch nicht verhindern, dass das Feuer auf ein nebenstehendes Zweirad und auf Baumaterialien eines angrenzenden Handwerkbetriebs übergriff. Verletzt wurde niemand. Zeugenaussagen nach sollen zwei unbekannte Tatverdächtige zügig in Richtung Adlershof geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung führt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts der Polizei Berlin.