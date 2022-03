Fußgänger mit Kinderwagen von abbiegendem Auto angefahren

Nr. 0468

In Zehlendorf wurde gestern Abend ein Fußgänger von einem Auto angefahren und erlitt schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 54-jähriger Mann gegen 19.20 Uhr mit einem Auto den Teltower Damm von der Schädestraße kommend und bog nach rechts in die Leo-Baeck-Straße ab. Dabei soll er einen 47-jährigen Fußgänger mit Kinderwagen übersehen haben, welcher die Leo-Baeck-Straße bei grünem Ampellicht überquerte. Durch den Zusammenstoß kippte der Kinderwagen auf die Seite und ein darin befindliches einjähriges Kind fiel auf die Fahrbahn. Genau wie der Autofahrer blieb es glücklicherweise unverletzt. Der Vater des Jungen hingegen erlitt einen offenen Bruch am Knöchel sowie eine Schürfwunde am Kopf. Zeugen versorgten den Verletzten, bis alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weitere Unfallbearbeitung.