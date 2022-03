Mann von Straßenbahn erfasst

Nr. 0463

Gestern Abend wurde in Prenzlauer Berg ein Mann von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt. Der 66-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen gegen 22.50 Uhr die Straße Prenzlauer Allee überquert haben, als eine von der Sredzkistraße in Richtung Wörther Straße fahrende Tram der Linie M2 ihn erfasste. Durch den Zusammenstoß fiel der Mann gegen ein Geländer eines Wegübergangs und erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 1 (Nord) haben die Unfallbearbeitung übernommen.