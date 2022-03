Zwei Heranwachsende von fünfköpfiger Gruppe angegriffen

Nr. 0462

In Gesundbrunnen griff eine fünfköpfige Gruppe gestern Abend zwei junge Männer an. Gegen 18.40 Uhr soll es in der Schwedterstraße/Osloer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen und fünf unbekannten Männern gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen ging dem Vorfall eine verbale Auseinandersetzung voran, in der die Heranwachsenden beleidigt wurden. Anschließend sollen die Unbekannten die jungen Männer mit Pfefferspray besprüht und mit Steinen beworfen haben. Beide erlitten Augenreizungen. Zeugenaussagen zufolge, trug die Gruppe der Tatverdächtigen ein großes Messer und einen Morgenstern bei sich. Einer der beiden Heranwachsenden erlitt eine Stichverletzung im Oberkörper und wurde schwerverletzt von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.