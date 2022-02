Unbekannter hilfloser Mann – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0458

Am Morgen des 22. Januar 2022 stürzte in Mitte eine bis jetzt nicht identifizierte männliche Person ohne fremdes Zutun in das Gleisbett der U-Bahn. Passanten bargen den gegen 9 Uhr im U-Bahnhof Rosenthaler Platz Gestürzten noch vor der Einfahrt der nächsten U-Bahn und verhinderten so einen größeren Unfall. Die sturzbedingten Verletzungen müssen bis heute in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine vermutete psychische Vorerkrankung erscheint ursächlich für den Verlust der Erinnerung des Patienten. Alle Identifizierungsversuche führten bis jetzt ins Leere. Im Zuge der Ermittlungen wurden folgende Personendaten bekannt, deren Echtheit bis jetzt nicht verifiziert werden konnten.

Ally Ahmad ANWWAR

12.09.1978 Atureo

Staatsbürgerschaft: Österreich

Die Personalien sind in Österreich nicht bekannt und den Geburtsort scheint es nicht zu geben.