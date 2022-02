Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen im Volkspark

Nr. 0450

In der vergangenen Nacht kam es in Friedrichhain zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 22.20 Uhr im Volkspark Friedrichhain, am dortigen Kletterfelsen, zunächst zu Wortwechseln und verbalen Streitigkeiten zwischen sich am Ort befindlichen Jugendlichen und einer sich annähernden etwa achtköpfigen Gruppe gekommen sein. In der Folge soll sich die Situation zugespitzt haben, sodass ein 19-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung einen Stich in die Brust durch einen spitzen Gegenstand erlitt. Der Schwerverletzte wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Er soll nicht in Lebensgefahr schweben. Unterstützungskräfte des Polizeiabschnittes 16 konnten bei einer parallel geführten Nahbereichsabsuche im Volkspark drei Tatverdächtige im Alter von 16, 19 und 20 Jahren feststellen. Während der 16- und der 19-Jährige nach einer Identitätsfeststellung ihre Wege fortsetzen konnten, wurde der 20-Jährige den Ermittlerinnen und Ermittlern eines Fachkommissariats der Direktion 5 (City) überstellt, die auch die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung führen.