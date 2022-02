Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Nr. 0445

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

In Neukölln haben Einsatzkräfte gestern Vormittag zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Aktuellen Informationen zufolge hatte eine 27-jährige Reinigungskraft gegen 11.15 Uhr in einem Zimmer eines Hotels in der Hermannstraße rauschgiftverdächtige Substanzen entdeckt und die Polizei alarmiert. Bei der anschließenden Durchsuchung des Zimmers mit richterlichem Beschluss fanden die Kräfte rund 30 Kilogramm Cannabis und 200 Gramm Kokain. Kurz darauf erschienen ein 21- und ein 22-Jähriger im Zimmer und wurden festgenommen. Die Einsatzkräfte überstellten die Festgenommenen dem Rauschgiftkommissariat der Polizeidirektion 5 (City). Die Staatsanwaltschaft Berlin stellte inzwischen Haftbefehlsanträge für die beiden mutmaßlichen Drogenhändler.