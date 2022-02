Senior bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0443

Gestern Mittag wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wartete der 76-jährige Kleinkraftradfahrer gegen 14.10 Uhr an der Kreuzung Danziger Straße Ecke Greifswalder Straße an einer roten Ampel hinter einem Auto. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün umschaltete, soll der oder die bislang Unbekannte angefahren sein, den Wagen kurz darauf jedoch stark abgebremst haben und dann nach rechts in die Danziger Straße abgebogen sein, was aufgrund einer dort eingerichteten Baustelle derzeit verboten ist. Der Senior, der sein Kleinkraftrad aufgrund der geschilderten Verkehrssituation ebenfalls stark abgebremst haben soll, stürzte zu Boden und erlitt dabei Verletzungen am Kopf und am Oberkörper. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der oder die Unbekannte entfernte sich mit dem Auto vom Unfallort. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Senior zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 1 (Nord) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.