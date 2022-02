Nr. 0440

In Siemensstadt brannte in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug. Zwei aufmerksame Männer riefen kurz nach Mitternacht die Feuerwehr und die Polizei, nachdem sie in der Nonnendammallee Flammen an einem abgestellten Fahrzeug bemerkten. Eintreffende Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Kastenwagen wurde stark beschädigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.