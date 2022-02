Nr. 0439

In Köpenick hat sich gestern Mittag eine 84-Jährige bei einem Sturz aus einer Straßenbahn schwer am Kopf verletzt. Den ersten Informationen zufolge wollte die Dame gegen 12.20 Uhr die Tram der Linie 62 in Richtung Mahlsdorf mit ihrem Rollator an der Haltestelle Wendenschloß verlassen. Dabei soll sie mit ihrem Rollator zwischen Tram und Gehweg stecken geblieben und zu Fall gekommen sein. Die Schwerverletzte wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.