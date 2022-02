Drei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch festgenommen

Nr. 0438

Einsatzkräfte der Polizeidirektionen 2 (West) und 4 (Süd) nahmen gestern Abend gegen 19.30 Uhr in Zehlendorf drei mutmaßliche Einbrecher fest. Die Männer im Alter von 33, 31 und 26 Jahren waren zuvor dabei beobachtet worden, wie sie sich Zugang zur Wohnung eines mehrgeschossigen Mietshauses in der Argentinischen Allee verschafft hatten. Dafür hatten sie die Verglasung einer Terrassentür eingeschlagen. Die Festnahme erfolgte, als die drei Tatverdächtigen in ihren gegenüber dem Haus abgestellten Opel einsteigen wollten. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Polizistinnen und Polizisten mutmaßliches Diebesgut sowie Tatwerkzeuge. Die Tatverdächtigen wurden für die Kriminalpolizei der Direktion 4 eingeliefert, die die weiteren und noch laufenden Ermittlungen führt. Den Pkw stellten die Beamtinnen und Beamten zur Beweissicherung sicher. Die drei Männer sollen noch im Laufe des heutigen Tages einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.