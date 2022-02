Gasaustritt in Mehrfamilienhaus - 24-Jährige verstorben

Nr. 0436

Gestern Abend wurde eine Frau leblos in ihrer Wohnung in Nikolassee aufgefunden. Eine Mitbewohnerin fand die 24-Jährige gegen 19.55 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Spanischen Allee und rief die Feuerwehr und die Polizei. Vor Ort schlugen die CO2-Messgeräte der Einsatzkräfte an, sodass das Gebäude der betroffenen Wohnung sowie das Nebengebäude evakuiert wurden. Im Keller des Mehrfamilienhauses, in dem die Leblose aufgefunden wurde, stellten die Einsatzkräfte Gasaustritt aus einer Gebäudegastherme fest. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen aufgrund der bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass der Tod der jungen Frau durch eine Kohlenmonoxidintoxikation bedingt wurde. Rettungskräfte brachten die 25-jährige Mitbewohnerin aufgrund anhaltender Kopfschmerzen und Unwohlsein in ein Krankenhaus, aus dem sich später selbstständig entließ. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).