Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0432

Gestern Mittag wurde eine Radfahrerin in Grünau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 44-jähriger Mann gegen 13.35 Uhr mit seinem Auto von einem Tankstellengelände in der Straße am Adlergestell. Nachdem er im Ein- und Ausfahrtsbereich auf dem Radweg zum Stehen gekommen sein soll, kollidierte eine von rechts kommende Radfahrerin mit dem Heck des Fahrzeugs. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 52-Jährige schwer im Bereich am Kopf und an der Schulter. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Frau zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.