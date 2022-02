Autofahrerin erfasst Mofafahrer

Nr. 0431

In Britz erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 14.45 Uhr die Parchimer Allee von der Dörchläuchtingstraße in Richtung Onkel-Bräsig-Straße, um nach links in die Paster-Behrens-Straße abzubiegen. Dabei erfasste sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 55-jährige Mann erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.