Streit endet tödlich

Nr. 0429

Gestern Nachmittag wurde die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes nach Spandau alarmiert. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen gegen 14.20 Uhr beginnend im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Golmer Straße eine Mieterin und ein Mieter aus bislang noch unbekannten Gründen in einen Streit geraten sein, in dessen Folge der 51-Jährige auf seine 67 Jahre alte Nachbarin eingeschlagen habe. Eintreffende Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 fanden die 67-Jährige tot in ihrer Wohnung auf und nahmen den 51-Jährigen fest. Die Ermittlungen dauern an.