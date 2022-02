Gefälschte Impfausweise zum Kauf angeboten - Festnahme

Nr. 0428

Gestern Nachmittag nahmen Polizeieinsatzkräfte einen jungen Mann in Kreuzberg fest, der gefälschte Impfausweise verkaufen wollte. Die Polizei kam dem zu Beginn der Ermittlungen noch Unbekanntem auf die Spur, als dieser via eines Messenger-Dienstes gefälschte Impfausweise und Zertifikate zum Kauf angeboten hatte. Als der nunmehr als 19-jährige Ermittelte gestern um kurz nach 14 Uhr in der Dieffenbachstraße vier gefälschte Impfausweise, die mit Aufklebern, Arztstempeln und Unterschriften, aber jeweils ohne Namen versehen waren, zum Kauf übergab, klickten bei ihm die Handschellen. Bei einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung in der elterlichen Wohnung des Heranwachsenden, ebenfalls in Kreuzberg, fanden die Ermittlerinnen und Ermittler neben weiteren Beweismitteln auch die in den übergebenen Impfausweisen verwendeten Arztstempel sowie die entsprechenden Chargenaufkleber und beschlagnahmten alles. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der 19-Jährige wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der Beweismittel durch ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin dauern an.