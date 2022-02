Rassistisch beleidigt und Fenster eingeworfen

Nr. 0427

In der vergangenen Nacht wurde eine Frau im Ortsteil Schöneberg von bislang Unbekannten beleidigt. Die 28-Jährige hielt sich gegen 23 Uhr an einem geöffneten Fenster in ihrer Wohnung in der Courbierstraße auf, als zwei Unbekannte sie rassistisch beleidigt haben sollen. In der Folge soll die junge Frau das Fenster geschlossen haben und nahm kurz darauf einen lauten Knall wahr. Auf dem Boden ihrer Wohnung soll sie einen abgebrochenen Flaschenhals gefunden haben, mit dem augenscheinlich eine Fensterscheibe eingeworfen wurde. Die Frau blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung dauern an und werden vom Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt geführt.