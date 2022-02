Im Bus gestürzt und schwer verletzt

Nr. 0422

Bei einem Unfall in Lichterfelde ist gestern Vormittag eine Frau schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Mann gegen 11.40 Uhr mit seinem Auto die Hochbergstraße von der Bogenstraße aus kommend in Richtung Hochbergplatz und bog nach links in die Morgensternstraße ab. Ein 55-jähriger Busfahrer, der zeitgleich von der Bogenstraße aus kommend in Richtung Prinzenstraße unterwegs war, führte eine Gefahrenbremsung durch. In Folge dessen stürzte eine Frau im Bus zu Boden und verletzte sich schwer. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die 81-jährige Frau zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weitere Unfallbearbeitung übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd).