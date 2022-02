Radfahrerin angefahren und schwer verletzt

Nr. 0421

Gestern Nachmittag ereignete sich in Lichterfelde ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 52-jähriger Autofahrer gegen 16.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße des Kadettenwegs in Fahrtrichtung Finckensteinallee unterwegs. Eine 35-jährige Radfahrerin kreuzte in Höhe der Kopernikusstraße die Straße und wurde vom Auto des Mannes erfasst, stürzte in der Folge zu Boden und wurde so schwer am Kopf verletzt. Sie kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.