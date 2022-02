Volksverhetzung bei Streit zwischen zwei Männern

Nr. 0420

In der Heidestraße in Moabit gerieten gestern Nachmittag ein 51 Jahre alter Lkw- und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in Streit. Nach jetzigem Erkenntnisstand und Zeugenaussagen soll ein Abbiegevorgang des 51-Jährigen, über den sich der hinter ihm fahrende 24-Jährige aufgeregt und wegen dem er gehupt haben soll, Auslöser gewesen sein. Kurz danach sollen die beiden Männer aus ihren Fahrzeugen gestiegen und sich dann gegenseitig geschlagen und geschubst haben. Beide zeigten den jeweils anderen im Nachgang wegen Körperverletzung an. Der Lkw-Fahrer soll außerdem auf die Motorhaube des 24-Jährigen geschlagen und einen Außenspiegel seines Opel beschädigt haben. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 51-Jährige seinen Kontrahenten außerdem volksverhetzend beleidigt haben. Die alarmierten Kolleginnen und Kollegen vom Abschnitt 27 nahmen eine entsprechende Anzeige auf. Der Lkw-Fahrer, der wiederum angab, zuvor von dem 24-Jährigen beleidigt worden zu sein, muss sich nun außerdem wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest hatte bei ihm positiv auf Amphetamine angeschlagen. Ein Alkoholtest war negativ ausgefallen. Der Mann kam in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer Blutentnahme wieder entlassen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat Ermittlungen eingeleitet.