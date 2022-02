Kopfverletzungen nach Verkehrsunfall auf einer Kreuzung

Nr. 0417

Heute Morgen ereignete sich in Wedding ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz vor 9 Uhr fuhr laut ersten Informationen ein 40-Jähriger mit einem LKW die Müllerstraße in Richtung Chausseestraße. An der kreuzenden Seestraße musste er dann zunächst kurz verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich warten. Anschließend fuhr er weiter, um die Kreuzung zu räumen. Dabei fuhr er mit dem LKW ein fünfjähriges Kind an. Der verunfallte Junge war zuvor an der Hand der Mutter über den ampelgeregelten Weg für zu Fuß Gehende in Richtung Turiner Straße gegangen. Der schwer am Kopf verletzte Junge wurde im Beisein seiner Mutter in eine nahegelegene Klinik gebracht, indem er stationär aufgenommen wurde. Die Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs, inklusive der dabei herrschenden Ampelschaltung, wird nun bei den Ermittlungen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) eine entscheidende Rolle spielen.