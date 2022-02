Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0415

Bei einem Unfall in Spandau sind gestern Abend zwei Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 63-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto aus einer Ein- und Ausfahrt eines Grundstücks auf den Brunsbütteler Damm und stieß dabei mit dem Auto eines 22-Jährigen zusammen, dessen Fahrer von der Nauener Straße kommend in Richtung Grünhofer Weg unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte der in den Fließverkehr einfahrende Autofahrer gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, welches dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der ältere Fahrer verletzte sich schwer und wurde zur stationären Behandlung von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der jüngere Mann erlitt leichte Kopfverletzungen. Er begibt sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernahm die weitere Unfallbearbeitung.