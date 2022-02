Gegen den Hinterkopf geschlagen und Geld entrissen

Nr. 0413

In Wilmersdorf wurde gestern Abend eine Frau von einem Unbekannten überfallen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die 40-Jährige gegen 21 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Fechnerstraße unterwegs. Nachdem sie an einem Mann vorbeiging, soll dieser ihr von hinten gegen den Kopf geschlagen haben, sodass sie zu Boden ging. Der Mann soll ihr nun einen Geldschein, den sie in einer Hand hatte, entrissen haben. Auf seiner Flucht in Richtung Gasteiner Straße konnte die Überfallene den mutmaßlichen Räuber noch verfolgen. Dabei sah sie, dass er in einen PKW einstieg. Von der Ansprache der leicht am Hinterkopf verletzten 40-Jährigen unbeeindruckt, fuhr der verfolgte Tatverdächtige in Richtung Sigmaringer Straße davon, wobei sogar noch eine Gefährdung für die Beraubte entstanden sein soll. Rettungskräfte der Feuerwehr behandelten die Verletzung der Frau vor Ort. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) führt die noch andauernden Ermittlungen.