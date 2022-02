Motorradfahrer versucht vor Polizei zu flüchten – Motorrad sichergestellt

Spandau/Reinickendorf

Nr. 0411

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes haben heute früh einen Motorradfahrer in Reinickendorf gestoppt, der zuvor von Spandau aus zu schnell und rücksichtlos unterwegs gewesen sein soll.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wollten die Polizistinnen und Polizisten gegen 9.45 Uhr in der Klosterstraße einen Motorradfahrer kontrollieren. Der Fahrer einer BMW gab jedoch Gas und raste davon. Erst in einem Waldstreifen in der Bernauer Straße konnten die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Raser im Alter von 21 Jahren stoppen. Es klärte sich relativ schnell, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Da er im Verdacht stand, Drogen zu sich genommen zu haben, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Sein Motorrad wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. Der 21-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.