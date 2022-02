Rollerfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Nr. 0401

Schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, erlitt ein Elektro-Rollerfahrer gestern Mittag in Buch. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer fuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge auf der Schwanebecker Chaussee in Richtung Zepernicker Straße. Als der Fahrer gegen 13.30 Uhr mit seinem Lkw nach links in die Straße Alt Buch einbiegen wollte, erfasste er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer im Alter von 58 Jahren. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.