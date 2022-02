86-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 0400

Bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde wurde eine 86-jährige Fußgängerin gestern Mittag schwer verletzt. Die Frau lief nach bisherigen Erkenntnissen und Schilderungen von Zeuginnen und Zeugen kurz vor 12 Uhr die Goerzallee von der Straße Am Stichkanal kommend in Richtung Platz des 4. Juli entlang, als sie an einem mit Ampel geregelten Übergang kurz vor einem Parkplatz bei Grün die Straße überquert haben soll. Dabei soll sie von einem ebenfalls in Richtung Platz des 4. Juli unterwegs gewesenen und an der Ampel nach rechts abbiegenden, 86 Jahre alten Fahrer eines Mini angefahren worden sein. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sie sich bei dem Unfall einen Beckenbruch und eine Fraktur am rechten Bein zu. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 0 Promille. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann ab. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.