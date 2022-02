Frau rassistisch beleidigt – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Nr. 0397

Unbekannte haben gestern Nachmittag eine Frau in Moabit rassistisch beleidigt. Die Tat ereignete sich gegen 17.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Perleberger Straße. Demnach hielten drei Frauen ihre Hände hoch und machten eine pistolenähnliche Abzugsbewegung. Als die 31-jährige chinesische Staatsbürgerin die Unbekannten nach dem Grund dieser Handlung fragte, sollen sie ihre Staatsbürgerschaft benannt und sich anschließend in Richtung Turmstraße entfernt haben. Die 31-Jährige zeigte den Vorfall wenig später auf einem nahegelegenen Polizeiabschnitt an. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung.