Fahrzeuge bei Schlägerei zerstört

Nr. 0395

Unbekannte haben an der Ecke Okerstraße / Hermannstraße in Neukölln in der vergangenen Nacht zwei Pkw und einen E-Scooter beschädigt. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 wurden gegen 23 Uhr zum Tatort alarmiert, nachdem Zeugen dort kurz zuvor eine Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen beobachtet hatten. Nach bisherigem Sachstand sollen die beiden mit Schlägern, Macheten und Pfefferspray bewaffneten Gruppen, von denen eine in zwei Autos angefahren gekommen sein soll, unvermittelt aufeinander losgegangen seien. Dabei wurden bei einem der beiden Fahrzeuge, einem VW Golf Kombi, alle Scheiben bis auf die auf der Beifahrerseite zerstört sowie die Seitenspiegel abgetreten. Außerdem wurde im Laufe der Auseinandersetzung ein E-Scooter auf den Golf geworfen. Bei einem dahinter geparkten VW Touran entstand ein Schaden an der Frontscheibe. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich die randalierenden Personen nicht mehr am Tatort. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. In dem beschädigten Golf wurden unter anderem eine Machete und eine Axt gefunden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Landfriedensbruchs führt die Kriminalpolizei der Direktion 5.